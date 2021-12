World Tennis Abu Dhabi 2021: Andy Murray sconfigge Rafael Nadal e raggiunge Rublev in finale (Di venerdì 17 dicembre 2021) È Andy Murray il secondo finalista del Mubadala World Tennis Championship 2021 di Tennis, 13ma edizione del torneo di esibizione che si gioca ad Abu Dhabi. Il britannico sconfigge per 6-3 7-5 il rientrante Rafael Nadal (lo spagnolo non giocava addirittura da agosto) e raggiunge così in finale il russo Andrey Rublev (n.5 del mondo), uscito vittorioso quest’oggi dalla semifinale contro il canadese Denis Shapovalov (n.14 ATP). Il primo set si apre con grande equilibrio. Nonostante una palla break procurata da Murray nel terzo game, i due Tennisti riescono a tenere i primi servizi e si arriva sul 3-2 in favore del ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Èil secondo finalista del MubadalaChampionshipdi, 13ma edizione del torneo di esibizione che si gioca ad Abu. Il britannicoper 6-3 7-5 il rientrante(lo spagnolo non giocava addirittura da agosto) ecosì inil russo Andrey(n.5 del mondo), uscito vittorioso quest’oggi dalla semicontro il canadese Denis Shapovalov (n.14 ATP). Il primo set si apre con grande equilibrio. Nonostante una palla break procurata danel terzo game, i dueti riescono a tenere i primi servizi e si arriva sul 3-2 in favore del ...

