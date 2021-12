Windtre Go 100 Special | 100 GB | 200 SMS e chiamate illimitate

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 17 dicembre 2021)Go 100è la tariffa che puoi attivare in negozio al costo di 9,99€ al mese con bundle minuti, SMS e 100 GB alla massima velocità disponibile che varia in base al dispositivo e alla copertura della tua zona. La tariffa può essere attivata dai clienti di tutti gli altri operatori con portabilità del numero oppure su nuova numerazione, è previsto un costo di attivazione e per la SIM oltre al costo del primo mese del canone. L’offerta è stata inviata tramite SMS o altro tipo di contatto agli ex clienti che hanno lasciato il consenso commerciale per essere ricontatti con le nuove proposte dell’operatore cinese. Meglio Tim o Vodafone in 5G? Tariffe a confrontoGo 100: dettagliGo 100è attivabile su SIM ricaricabile e prevede 100 GB in 4G ...