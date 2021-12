Wanda Nara realizza il suo sogno: il VIDEO del giorno speciale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Wanda Nara al settimo cielo per aver finalmente realizzato uno dei suoi grandi sogni, sui social pubblica un VIDEO che la ritrae durante il momento speciale Momento davvero speciale per Wanda… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 17 dicembre 2021)al settimo cielo per aver finalmenteto uno dei suoi grandi sogni, sui social pubblica unche la ritrae durante il momentoMomento davveroper… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

MC21868 : RT @mirkonicolino: (#LEquipe) Wanda #Nara propensa a riportare #Icardi in Italia (#Juventus), ma l'argentino preferirebbe restare al #PSG - bloodyagostine : EL CATERING DE WANDA NARA jdjsjdjdj son literalmente 3 empanadas - MediasetTgcom24 : Il mistero del cambio nome su Instagram di Wanda Nara: la moglie di Icardi spiega cosa è successo… - Barnabashadoww : Sto iniziando a perseguitare wanda nara per portarci sua marito fedele - Gianmarcograss4 : RT @ACKant: La #JuventusWomen arriva ai quarti in #UWCL battendo 4 a 0 il Servette in #JuveServette. Sull'homepage del @CorSport manco una… -