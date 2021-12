Wanda Nara e Mauro Icardi: il loro amore messo di nuovo a dura prova (Di venerdì 17 dicembre 2021) Wanda Nara e Mauro Icardi hanno appena superato un momento difficilissimo: il loro matrimonio stava per finire a causa di un errore commesso dal calciatore, immediatamente scoperto dalla moglie. E proprio ora, che i due sembravano aver voltato pagina, si ritrovano alle prese con un nuovo problema che potrebbe metterli a dura prova. Wanda Nara e Mauro Icardi, dopo la crisi non torna il sereno Hanno attirato l’attenzione di tutti, Wanda Nara e Mauro Icardi. Hanno infatti vissuto una forte crisi che si è abbattuta sul loro matrimonio come un tornado. Il tutto è iniziato quando la donna ha ... Leggi su dilei (Di venerdì 17 dicembre 2021)hanno appena superato un momento difficilissimo: ilmatrimonio stava per finire a causa di un errore comdal calciatore, immediatamente scoperto dalla moglie. E proprio ora, che i due sembravano aver voltato pagina, si ritrovano alle prese con unproblema che potrebbe metterli a, dopo la crisi non torna il sereno Hanno attirato l’attenzione di tutti,. Hanno infatti vissuto una forte crisi che si è abbattuta sulmatrimonio come un tornado. Il tutto è iniziato quando la donna ha ...

Advertising

sportmediaset : Nuovi guai per #Icardi e Wanda Nara: denunciati per riciclaggio di denaro. #SportMediaset - Corriere : Soldi in nero e evasione fiscale, Icardi e Wanda Nara denunciati per riciclaggio a Buenos Aires - andfranchini : Icardi e Wanda Nara denunciati per riciclaggio. L’accusa: somme in nero e evasione fiscale- - HEELARIA : Che poracci - Milannews24_com : Problemi per la coppia?? -