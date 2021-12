Wanda Nara bomba sexy: il reggiseno non riesce a contenerle (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Juventus è alla ricerca di un centravanti e il nome di Icardi è sempre più insistente. Con l’argentino arriverebbe anche Wanda Nara. Wanda Nara (Getty Images)Il mercato di gennaio deve assolutamente portare un centravanti; la Juventus, nei primi quattro mesi di stagione, ha mostrato evidenti limiti dal punto di vista offensivo. Morata, l’attaccante di riferimento dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, sta deludendo le aspettative; Kean ha bisogno di più continuità e Dybala non è mai stato uno da venti gol a stagione. Una soluzione, però, va trovata o il rischio di non qualificarsi alla prossima Champions League è piuttosto alto. La Juventus ha messo nel mirino diversi giocatori offensivi. Il sogno, Dusan Vlahovic, è destinato a rimanere tale; troppo alte le richieste della Fiorentina per il club bianconero il cui ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Juventus è alla ricerca di un centravanti e il nome di Icardi è sempre più insistente. Con l’argentino arriverebbe anche(Getty Images)Il mercato di gennaio deve assolutamente portare un centravanti; la Juventus, nei primi quattro mesi di stagione, ha mostrato evidenti limiti dal punto di vista offensivo. Morata, l’attaccante di riferimento dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, sta deludendo le aspettative; Kean ha bisogno di più continuità e Dybala non è mai stato uno da venti gol a stagione. Una soluzione, però, va trovata o il rischio di non qualificarsi alla prossima Champions League è piuttosto alto. La Juventus ha messo nel mirino diversi giocatori offensivi. Il sogno, Dusan Vlahovic, è destinato a rimanere tale; troppo alte le richieste della Fiorentina per il club bianconero il cui ...

