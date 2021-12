Volley | Velasco e la Fipav legati per altre tre stagioni

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Le strade di Juliodella(Federazione Italiana Pallavolo) non si separeranno per i prossimi tre anni. Le due parti, che lavorano insieme già dal 2019, hanno infatti trovato un accordo pertre. Da quando l’ex ct azzurro ricopre il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile maschile, le soddisfazioni non sono mancate. L’ultima, in ordine di tempo, è stata il Campionato del Mondo under 21 conquistato in Sardegna. “Julio ha svolto un lavoro molto importante che ha dato i frutti sperati. Ci sono tutte le possibilità per continuare a fare bene e siamo contenti di proseguire il nostro cammino insieme a lui“. Così il presidente Giuseppe Manfredi. Molto contento anche, che ha detto: “Il nostro percorso è iniziato due anni e mezzo fa ed è importante proseguire su questa ...