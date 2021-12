Volley femminile, Mondiale per Club: Conegliano travolge il Dentil e vola in semifinale, Egonu 22 punti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Conegliano non fa sconti al Mondiale per Club 2021 di Volley femminile e travolge il Dentil Praia Clube con un convincente 3-0 (25-17; 25-16; 25-18). Le Pantere, presentatesi ad Ankara (Turchia) per difendere il titolo iridato conquistato due anni fa, hanno infilato la seconda vittoria consecutiva nel torneo, dopo che due giorni fa avevano liquidato il Fenerbahce Istanbul. Le Campionesse d’Europa hanno giganteggiato in lungo e in largo contro le Campionesse del Sudamerica, offrendo un gioco spumeggiante e convincente, senza mai concedere spazi alle avversarie e chiudendo i conti in poco più di un’ora. Tutto facile per le Campionesse del Mondo, che conquistano così il primo posto nel gruppo A e attendono ora di conoscere quale sarà l’avversario nella ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021)non fa sconti alper2021 diilPraiae con un convincente 3-0 (25-17; 25-16; 25-18). Le Pantere, presentatesi ad Ankara (Turchia) per difendere il titolo iridato conquistato due anni fa, hanno infilato la seconda vittoria consecutiva nel torneo, dopo che due giorni fa avevano liquidato il Fenerbahce Istanbul. Le Campionesse d’Europa hanno giganteggiato in lungo e in largo contro le Campionesse del Sudamerica, offrendo un gioco spumeggiante e convincente, senza mai concedere spazi alle avversarie e chiudendo i conti in poco più di un’ora. Tutto facile per le Campionesse del Mondo, che conquistano così il primo posto nel gruppo A e attendono ora di conoscere quale sarà l’avversario nella ...

Advertising

andreastoolbox : Volley femminile, Mondiale per club: Conegliano Praia Clube 3-0 | Sky Sport - sportli26181512 : Mondiale per club, Conegliano fa il bis: 3-0 al Praia Clube. Domani la semifinale: Seconda vittoria per le Pantere… - sportface2016 : #Volleyball #ClubWorldChamps 2021: #Conegliano vola in semifinale da prima del girone, 3-0 anche al #Dentil - SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY MONDIALE PER CLUB FEMMINILE, CONEGLIANO IN SEMIFINALE Le pantere battono le brasiliane del Praia 3… - ale_garotta : Saranno #Wisconsin e #Nebraska ad affrontarsi nella finale per il titolo di Division I del campionato… -