Volley femminile, Mondiale per Club: Conegliano sfiderà il Minas in semifinale. Brasiliane travolte dal VakifBank (Di venerdì 17 dicembre 2021) Conegliano affronterà il Minas Tenis Clube nella semifinale del Mondiale per Club 2021 di Volley femminile. Le Pantere, capaci di conquistare il primo posto nel gruppo A grazie ai netti successi ottenuti su Fenerbahce Istanbul e Dentil Praia Clube, se la dovranno vedere contro la formazione brasiliana, che ha invece terminato la pool B in seconda posizione, perdendo nettamente lo scontro diretto contro il VakifBank Istanbul e imponendosi contro il modesto Altay. L’appuntamento è per sabato 18 dicembre (probabilmente alle ore 13.00, si attende la conferma). Le Campionesse del Mondo partiranno con i favori del pronostico contro le sudamericane, ma dovranno comunque stare attente a non sottovalutare le avversarie se ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021)affronterà ilTenise nelladelper2021 di. Le Pantere, capaci di conquistare il primo posto nel gruppo A grazie ai netti successi ottenuti su Fenerbahce Istanbul e Dentil Praiae, se la dovranno vedere contro la formazione brasiliana, che ha invece terminato la pool B in seconda posizione, perdendo nettamente lo scontro diretto contro ilIstanbul e imponendosi contro il modesto Altay. L’appuntamento è per sabato 18 dicembre (probabilmente alle ore 13.00, si attende la conferma). Le Campionesse del Mondo partiranno con i favori del pronostico contro le sudamericane, ma dovranno comunque stare attente a non sottovalutare le avversarie se ...

