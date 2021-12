Volley, calendario Mondiale per Club femminile 2021: programma, orari e tv con Conegliano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il calendario completo del FIVB Mondiale per Club femminile 2021 di Volley: ecco le informazioni per vedere le partite. Sei squadre sono pronte a scontrarsi nel torneo in programma ad Ankara, in Turchia, dal 15 al 19 dicembre. A rappresentare l’Italia ci sarà la Carraro Imoco Conegliano, campionessa uscente e fresca detentrice del record assoluto di vittorie consecutive (76). Le Pantere di Santarelli sono inserite nella Pool A con le brasiliane del Dentil Praia Clube e le turche del Fenerbahce Istanbul. Nella Pool B invece si sfideranno le kazake dell’Altay, le brasiliane del Minal Tenis Clube e le turche del VakifBank Istanbul. Di seguito il programma, con date e orari italiani (due ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilcompleto del FIVBperdi: ecco le informazioni per vedere le partite. Sei squadre sono pronte a scontrarsi nel torneo inad Ankara, in Turchia, dal 15 al 19 dicembre. A rappresentare l’Italia ci sarà la Carraro Imoco, campionessa uscente e fresca detentrice del record assoluto di vittorie consecutive (76). Le Pantere di Santarelli sono inserite nella Pool A con le brasiliane del Dentil Praiae e le turche del Fenerbahce Istanbul. Nella Pool B invece si sfideranno le kazake dell’Altay, le brasiliane del Minal Tenise e le turche del VakifBank Istanbul. Di seguito il, con date eitaliani (due ...

Advertising

Luxgraph : Scopri il calendario 2022 ufficiale Igor Volley Novara - miwa_1107 : RT @TonnoCallipoVol: Dodici mesi di sorrisi e tenerezza! I giocatori della #TonnoCallipoVolley hanno posato per realizzare il calendario s… - btthejab : RT @TonnoCallipoVol: Dodici mesi di sorrisi e tenerezza! I giocatori della #TonnoCallipoVolley hanno posato per realizzare il calendario s… - zazoomblog : Volley calendario Mondiale per Club femminile 2021: programma orari e tv con Conegliano - #Volley #calendario… - infoitsport : Volley, CALENDARIO CONEGLIANO al Mondiale per Club 2021: programma, orari e tv -