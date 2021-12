Vittima di una sparatoria, incontra lo studente di medicina che gli salvò la vita 25 anni prima (Di venerdì 17 dicembre 2021) La vita di Damon Walker è cambiata radicalmente da quella notte di Capodanno del 1996, allora appena 18enne. Una volta finito di festeggiare con i suoi amici, il 44enne si è ritrovato Vittima di una sparatoria e la sua vita sembrava appesa ad un filo. L’unica cosa che riuscì a fare in quel momento fu di pregare che qualcuno lo salvasse. E fu proprio in quell’istante che giunse Michael Franks, allora studente di medicina. Il medico agì tempestivamente e decise di portarlo all’ospedale più vicino, salvandogli così la vita. 25 anni dopo, Damon riesce finalmente ad incontrare l’uomo che l’ha salvato e ringraziarlo per il suo eroico gesto. Vittima di una sparatoria nella notte di Capodanno di 25 ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ladi Damon Walker è cambiata radicalmente da quella notte di Capodanno del 1996, allora appena 18enne. Una volta finito di festeggiare con i suoi amici, il 44enne si è ritrovatodi unae la suasembrava appesa ad un filo. L’unica cosa che riuscì a fare in quel momento fu di pregare che qualcuno lo salvasse. E fu proprio in quell’istante che giunse Michael Franks, alloradi. Il medico agì tempestivamente e decise di portarlo all’ospedale più vicino, salvandogli così la. 25dopo, Damon riesce finalmente adre l’uomo che l’ha salvato e ringraziarlo per il suo eroico gesto.di unanella notte di Capodanno di 25 ...

