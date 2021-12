Vipponi “cuor di leone” | l’attacco ad Alex Belli fuori dal GF Vip | parlano Katia Ricciarelli e Valeria Marini

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Quandoera uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, il resto deisembrava amarlo parecchio. Una volta, pare che si siano liberati di un macigno, almeno secondo le ultime conversazioni.di”:addal Grande Fratello Vip, per esempio, reputava la presenza del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vipponi cuor

Davide Silvestri cambia rotta: ha intenzione di nominare Soleil Sorge. Parlando con alcuni concorrenti del GF Vip ha ammesso che l’amica gli sta solo regalando “ energia negativa “. Dopo 3 mesi di per ...Dopo la squalifica di Alex Belli, i suoi ex coinquilini hanno commesso un gesto che non è affatto passato inosservato.