"Vietati i tatuaggi a colori, inchiostri tossici e potenzialmente cancerogeni: dal 4 gennaio solo in bianco e nero". Ecco come stanno davvero le cose (Di venerdì 17 dicembre 2021) Niente più tatuaggi a colori sulla pelle. Lo ha stabilito l'Unione Europea. Dal 4 gennaio 2022 saranno infatti Vietati inchiostri gialli, verdi, blu, e chi più ne ha più ne metta da stampigliare su bicipiti, polpacci, inguini e pettorali. Insomma, il tatoo a breve sarà solo in bianco e nero. O meglio, l'importante sarà dimostrare che l'inchiostro usato non contenga isopropanolo, solvente che la UE ha dichiarato tossico per pelle e occhi, nonché irritante per il sistema nervoso e potenzialmente cancerogeno. Botta non da poco per i tatuatori italiani. Anche se il divieto era stato annunciato da parecchio tempo, in modo da consentire un adeguamento graduale alla nuova norma. "Una questione annosa di cui si iniziò a parlare nel 2013 e che, ...

