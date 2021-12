VIDEO – Ibrahimovic il divino e Pioli versione Babbo Natale | le imitazioni

Advertising

MilanLiveIT : Il famoso video dell'incontro fra #GennySavastano e #Ibrahimovic????? - PianetaMilan : @Ibra_official : ' @KMbappe ricorda @Ronaldo il Fenomeno. @ErlingHaaland è fortissimo' #ACMilan #Milan… - MarcoTroiano8 : RT @Rosyr90Raguso: #SempreMilan ????? #ibrahimovic ?? (Ricordiamo a certi elementi che ha 40 anni e che continua ad asfaltarvi tutti i giorni… - Rosyr90Raguso : #SempreMilan ????? #ibrahimovic ?? (Ricordiamo a certi elementi che ha 40 anni e che continua ad asfaltarvi tutti i gi… - AntonioFantastk : RT @MilanNewsit: È IBRA-SHOW! ???? I momenti migliori della presentazione del libro “Adrenalina” di #Ibrahimovic con le sue parole sullo Scu… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Ibrahimovic

Eurosport IT

Ma a permettere di scartare il regalo di Natale in anticipo è stato il gol di Zlatan... Argomenti torinodel giorno L'incontro virale tra un orso e un cane sulla neve in Abruzzo: 'Ma ......lingua (l a "Web - pastorale" è il suo modo di diffondere il messaggio religioso) attraverso... ma anche di tonache rosa e della foto che ritrae Papa Francesco e, commentando con il ...Altra gioia per lo svedese. Il libro Adrenalina. My untold stoires è in vetta alla classifica dei libri più venduti nel nostro paese.Il simpaticissimo video con l'attore Salvatore Esposito che incontra lo svedese nello spogliatoio del Paris Saint Germani, nel lontano 2016.