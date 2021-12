VIDEO Curling | l’Italia si qualifica alle Olimpiadi di Pechino 2022 | l’esultanza degli azzurri

(Di venerdì 17 dicembre 2021)ha staccato il pass per leInvernali dinelmaschile grazie all’odierna vittoria sulla Repubblica Ceca per 6-5. Una sfida tirata, risolta al decimo end, con l’ultima stone, da Joel Retornaz, lo skip, che ha liberato la home consegnando la vittoria agli(oggi in bianco).tornaper la terza volta: nelle immagini di Eurosport il tiro decisivo della sfida con la successiva festa della Nazionale. L’ULTIMA STONE DI ITALIA-REPUBBLICA CECA Foto: LaPresse

L'Italia ha staccato il pass per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 nel curling maschile grazie all'odierna vittoria sulla Repubblica Ceca per 6-5. Una sfida tirata, risolta al decimo end, con l'u ...La Nazionale Italiana di curling maschile si è qualificata alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri hanno sconfitto la Repubblica Ceca per 6-5 nel playoff 1 del preolimpico che si sta dis ...