Vialli sulla Nazionale | «Mancini non sbaglia mai Ecco ora tocchiamoci tutti»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Gianluca, ex attaccante della Sampdoria, ha parlato degli anni in blucerchiato, dellae del calcio come business: le sue parole Gianlucaha parlato a margine della presentazione del libro a lui dedicato da Marco Bonetti. Le parole dell’ex attaccante di Sampdoria e Juventus,e la sua salute: RICORDI – «In allenamento era più difficile affrontare Ciro rispetto a Vierchowod perché Pietro voleva fare il centravanti. Non si cimentava da difensore. Pietro l’ho incrociato da avversario in Cremonese-Sampdoria di Coppa Italia, partita di cui dice che io non ho toccato palla. Se non per una rovesciata dalla bandiera che lui ritiene totalmente inutile. Poi ci siamo frequentati e siamo stati dei compagni come fratelli. Eravamo soldati che ...