Viaggi e vacanze | nuove regole e restrizioni per arginare i contagi da Omicron Tutte le novità

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La variantedel virus Covid-19 potrebbe cambiare presto leperare dentro e fuori dall’Europa. Ecco quali sono gli ultimi provvedimenti adottati da alcuni Paesi per limitare la diffusione di questa variante. Variante, le strategie per limitarne le diffusione in Europa: in arrivo strette suiPer iatori in arrivo dall’estero, l’ingresso in Italia è consentito dopo essersi sottoposti a un tampone e, per i non vaccinati, anche a un periodo di quarantena. Per il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri si tratta di una “garanzia” e, parlando delle possibili strategie da adottare nella lotta contro il virus su Radio Cusano Campus, ha affermato come occorra “copiare quelle migliori, una delle strategie migliori negli ultimi 4 mesi è quella ...

e spostamenti in vista del Natale sono regolati da precise condizioni. La variante omicron ... Ma quali sono le regole previste per chi sta pensando di trascorrere ledi Natale all'estero? ...... a causa delle novità legate alle varianti del coronavirus e all'estendersi dei contagi, gli italiani o non farannooppure farannolast minute, in moltissimi casi non troppo lontano da ...Il green pass Natale è un documento essenziale per viaggiare, non soltanto in Italia. Ma per l’estero non basta. I dettagli ...Viaggi e spostamenti in vista del Natale sono regolati da precise condizioni. La variante omicron avanza, così come i contagi. Il consiglio che arriva dai ministri del governo è ...