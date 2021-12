Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2021 ore 12:30 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Viabilità DEL 17 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGIA IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA, PERMANGONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E APPIA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA CENTRALE DEL LATTE E A24 Roma-TERAMO ANDIAMO PRORPIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24, DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE TRAFFICO INCOLONNATO SULLA Roma-FIUMICNO TRA LA COLOMBO ED IL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO, CAUSATO DAL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ISTITUITO PER LAVORI DI ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 dicembre 2021)DEL 17 DICEMBREORE 12.20 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGIA IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA, PERMANGONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E APPIA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA CENTRALE DEL LATTE E A24-TERAMO ANDIAMO PRORPIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24, DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE TRAFFICO INCOLONNATO SULLA-FIUMICNO TRA LA COLOMBO ED IL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO, CAUSATO DAL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ISTITUITO PER LAVORI DI ...

