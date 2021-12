Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2021 ore 11:30 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Viabilità DEL 17 DICEMBRE 2021 ORE 11.20 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO VI SONO DEI RALLENTAMETNI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTNATA E A24 Roma-TERAMO ANDIAMO PRORPIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24, DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE TRAFFICO INCOLONNATO SULLA Roma-FIUMICNO TRA LA COLOMBO ED IL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO, CAUSATO DAL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ISTITUITO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO DELLE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 dicembre 2021)DEL 17 DICEMBREORE 11.20 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO VI SONO DEI RALLENTAMETNI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTNATA E A24-TERAMO ANDIAMO PRORPIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24, DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE TRAFFICO INCOLONNATO SULLA-FIUMICNO TRA LA COLOMBO ED IL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO, CAUSATO DAL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ISTITUITO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO DELLE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ...

Advertising

quartomiglio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico congestionato sull'Appia, tra l'aeroporto di Ciampino e il Gra - quartomiglio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso sull'Appia Antica, tra via di Fioranello e via di Torricola - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato su: Raccordo, tra Laurentina e La Romanina; via Salaria, tra via Radicofani e… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a corso Vittorio, tra il lungotevere e piazza Venezia - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla circonvallazione Gianicolense, tra il San Camillo e viale dei Colli Portuensi -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 17 - 12 - 2021 ore 10:30 VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2021 ORE 10.20 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...DELLE CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA L'APPIA E LA DIRAMAZIONE ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17 - 12 - 2021 ore 09:45 VIABILITÀ DEL 17 DICEMBRE 2021 ORE 09.35 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO DELLE CODE TRA BUFALOTTAE A24 ROMA - TERAMOE PROSEGUENDO ...

Verde pubblico a Roma, manca un funzionario: salta lo sfalcio dell'erba dalle strade ilmessaggero.it DEL 17 DICEMBRE 2021 ORE 10.20 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...DELLE CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA L'APPIA E LA DIRAMAZIONE...DEL 17 DICEMBRE 2021 ORE 09.35 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO DELLE CODE TRA BUFALOTTAE A24- TERAMOE PROSEGUENDO ...