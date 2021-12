Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2021 ore 10:30 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Viabilità DEL 17 DICEMBRE 2021 ORE 10.20 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO DELLE CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA L’APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24, DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE TERMINATA LA MANIFESTAZIONE CHE CAUSAVA DISAGI SULLA Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA CODE SULLA FLAMININA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 dicembre 2021)DEL 17 DICEMBREORE 10.20 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO DELLE CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA L’APPIA E LA DIRAMAZIONESUD MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24, DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE TERMINATA LA MANIFESTAZIONE CHE CAUSAVA DISAGI SULLA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA CODE SULLA FLAMININA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA ...

Verde pubblico a Roma, manca un funzionario: salta lo sfalcio dell'erba dalle strade ilmessaggero.it