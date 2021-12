Via Cosimo Nuzzolo, ok alla riqualificazione degli alloggi: progetto da 10milioni di euro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Giunta comunale, presieduta dal sindaco, Clemente Mastella, su proposta degli assessori all’Urbanistica, Molly Chiusolo, e ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, ha deliberato, stamani, l’adesione del Comune di Benevento alla proposta progettuale di riqualificazione degli alloggi di edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di Via Cosimo Nuzzolo, attraverso un progetto di messa in sicurezza sismica, riqualificazione funzionale, miglioramento energetico e valorizzazione degli spazi pubblici pertinenziali per un importo di € 10.000.000,00 – Fondo complementare PNRR: nell’ambito del programma, presentato dalla Regione Campania, “Sicuro, verde e sociale: ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Giunta comunale, presieduta dal sindaco, Clemente Mastella, su propostaassessori all’Urbanistica, Molly Chiusolo, e ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, ha deliberato, stamani, l’adesione del Comune di Beneventoproposta progettuale didi edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di Via, attraverso undi messa in sicurezza sismica,funzionale, miglioramento energetico e valorizzazionespazi pubblici pertinenziali per un importo di € 10.000.000,00 – Fondo complementare PNRR: nell’ambito del programma, presentato dRegione Campania, “Sicuro, verde e sociale: ...

