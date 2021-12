“Vi spiego perché all’Italia serve una Marina forte”. Parla l’ammiraglio De Felice (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic – “Abbiamo una Marina cenerentola tra le Forze armate, niente di più sbagliato per l’Italia“: parola dell’ammiraglio (ris) Nicola De Felice. Esperto di sicurezza nazionale e nemico giurato delle navi Ong che sbarcano clandestini sulle nostre coste, De Felice ci spiega perché ora più che mai l’Italia deve rafforzare il ruolo della Marina militare e “recuperare credibilità nel Mediterraneo”. Ammiraglio, anche ieri la questione sbarchi non è stata affrontata in sede di Consiglio europeo. E per l’Italia è un problema, visto che sbarcano tutti da noi. Come dovremmo intervenire per risolvere il problema alla radice? “La finalità della geopolitica è il coordinamento delle azioni politiche nello spazio che circonda uno o più Stati. Per lo Stato italiano, lo spazio prevalente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic – “Abbiamo unacenerentola tra le Forze armate, niente di più sbagliato per l’Italia“: parola del(ris) Nicola De. Esperto di sicurezza nazionale e nemico giurato delle navi Ong che sbarcano clandestini sulle nostre coste, Deci spiegaora più che mai l’Italia deve rafforzare il ruolo dellamilitare e “recuperare credibilità nel Mediterraneo”. Ammiraglio, anche ieri la questione sbarchi non è stata affrontata in sede di Consiglio europeo. E per l’Italia è un problema, visto che sbarcano tutti da noi. Come dovremmo intervenire per risolvere il problema alla radice? “La finalità della geopolitica è il coordinamento delle azioni politiche nello spazio che circonda uno o più Stati. Per lo Stato italiano, lo spazio prevalente ...

