Veronica Gentili demolita da Nicolò Scalfi | clamoroso su Canale 5 | la mattanza in studio da Gerry Scotti | Video

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Vince ancora. E mette tutti d'accordo:, a Caduta Libera – Campionissimi, si laurea vincitore. Insomma, il super-campionissimo torna dasu5 e mette a segno un altro colpo. Il giovane bresciano riesce ad agguantare la vittoria mettendo all'angolo gli altri otto campioni e i due vip che lo sfidano. Arriva alla finale, I dieci passi, con un potenziale montepremi di 85mila euro. In pochi minuti il colpo di scena: lo trasforma grazie a 10 risposte esatte e trionfa nel programma di(che resta senza parole)., dopo la puntata di giovedì 16 dicembre 2021, porta a casa complessivamente ben 727mila euro in gettoni d'oro, partecipando a 88 appuntamenti del quiz show. Poi arriva a ...

Advertising

infoitcultura : La vita privata di Veronica Gentili: il fidanzato Massimo, la madre Netta Vespignani e il fratello - infoitcultura : Veronica Gentili sul fidanzato: “Non sono una donna di casa quindi pensa lui a…” - infoitcultura : Massimo, fidanzato Veronica Gentili/ Lei: 'litighiamo per il monopolio della tv!' - zazoomblog : Il lutto di Veronica Gentili: la mamma Netta Vespignani era famosissima - #lutto #Veronica #Gentili: #mamma - commentireali : RT @chrislep_: Molto umile Veronica Gentili che si è prestata al gioco di #CadutaLibera. Difficile trovare giornalisti prestarsi così ad u… -

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Gentili

Lutto, sua madre era Netta Vespignani una famosa pittrice e artista romana, infatti la conduttrice da sempre è cresciuta in una famiglia di artisti dove l'arte e la cultura erano all'ordine ..., Massimo è il fidanzato della giornalista e conduttrice del programma televisivo Stasera Italia e del programma Buoni o Cattivi . L'amore tra i due nasce sei anni fa, la coppia è ...Nicolò Scalfi torna a "Caduta Libera" nel torneo dei "Campionissimi" e vince ancora. Nella prima puntata della versione sera del game show condotto da Gerry Scotti, il "campioncino" di Villaggio Preal ...L'intervista a Gaetano Pecoraro, conduttore dello speciale de Le Iene, in onda stasera su Italia 1: "Vi spiego perché continuiamo ad occuparci di covid in tv" ...