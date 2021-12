Verona, il caso delle 10 tonnellate di mascherine sdoganate senza controlli. Ignorati gli alert dell’Antifrode (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Guardi, lei deve chiamare il direttore. Abbia pazienza, ma deve chiamare lui. La ringrazio”. Così risponde (e riattacca) il funzionario che da due anni sdogana milioni di mascherine provenienti dalla Cina ai magazzini generali dell’aeroporto Catullo di Verona. Così tante che è stato premiato con la medaglia dei doganieri. La domanda però era posta al contrario: scusi, ha mai ricevuto indicazioni per far passare un carico sospetto a gennaio 2021? La questione è molto delicata, oggetto di un’indagine interna all’Agenzia delle Dogane, mentre le procure di mezza Italia si interessano a decine di operazioni d’importazione in odor di truffa, di favoritismi e corruzioni: quelle che coinvolgono l’ex socio di studio di Giuseppe Conte Luca di Donna, l’ex commissario Domenico Arcuri, l’ex giornalista Rai Mario Benotti, e Irene Pivetti a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Guardi, lei deve chiamare il direttore. Abbia pazienza, ma deve chiamare lui. La ringrazio”. Così risponde (e riattacca) il funzionario che da due anni sdogana milioni diprovenienti dalla Cina ai magazzini generali dell’aeroporto Catullo di. Così tante che è stato premiato con la medaglia dei doganieri. La domanda però era posta al contrario: scusi, ha mai ricevuto indicazioni per far passare un carico sospetto a gennaio 2021? La questione è molto delicata, oggetto di un’indagine interna all’AgenziaDogane, mentre le procure di mezza Italia si interessano a decine di operazioni d’importazione in odor di truffa, di favoritismi e corruzioni: quelle che coinvolgono l’ex socio di studio di Giuseppe Conte Luca di Donna, l’ex commissario Domenico Arcuri, l’ex giornalista Rai Mario Benotti, e Irene Pivetti a ...

