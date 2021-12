“Verissimo” | gli ospiti di sabato e domenica 18 e 19 dicembre

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Torna l’appuntamento con il talk Mediaset, nel talk show condotto da Silvia Toffanin: Fabio Volo, per la prima volta ala simpatia travolgente di Luciana Littizzetto, Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, dal 23al cinema con il nuovo film di Paolo Genovese “Supereroi”. E ancora, per la sua prima intervista televisiva Valentina Ferragni e Diego Dalla Palma con la sua intesa storia di vita. Infine, per la gioia dei più piccoli, il mondo di Sofì e Luì, ossia i “Me contro Te”. Protagonisti delladi “”: per la loro prima intervista insieme in tv il campione olimpico Marcell Jacobs e la futura moglie Nicole, il racconto, tra vita privata e carriera, dell’attrice Luisa Ranieri. Saranno inoltre in studio: Pio e Amedeocon la loro comicità dissacrante e Alex Belli, ...