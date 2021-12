Venezia | blindato Vacca e spunta Cuisance

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilprolunga il contratto al’interesse perdel Bayern Monaco: i dettagli dell’interesse Ilsta volando sulle ali dell’entusiasmo in questo ultimo periodo. Il bel gioco, punti e una classifica che sorride a Zanetti e la sua squadra. Intanto i lagunari prolungano il contratto ae puntano al mercato. Il centrocampista firma il rinnovo per un anno con scadenza a giugno del 2023. Per il mercatol’ideadal Bayern Monaco. Obiettivo degli arancioneroverdi dettato anche dal fatto che il francese vorrebbe lasciare la baviera e giocare con continuità. A riferirlo La Gazzetta di. L'articolo proviene da Calcio News 24.