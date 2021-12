Veneto zona gialla, ordinanza Zaia: obbligo di mascherina fino al 16/1. Oggi 5.577 contagi e 9 morti in 24 ore (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Veneto entra in zona gialla, ed è il governatore Luca Zaia ad anticipare il cambio di colore della Regione, firmando un'ordinanza che introduce l'obbligo di mascherina fino al 16... Leggi su ilmattino (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilentra in, ed è il governatore Lucaad anticipare il cambio di colore della Regione, firmando un'che introduce l'dial 16...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Veneto anticipa la zona gialla, con un'ordinanza del presidente della Regione Luca Zaia. In 24 ore i contagi son… - fattoquotidiano : Covid, il Veneto anticipa la zona gialla: mascherine all’aperto. E Zaia ordina test per personale sanitario ogni qu… - TgrRaiVeneto : Dopo Friuli-Venezia Giulia, Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano, tocca alla nostra Regione. #IoSeguoTgr… - momentosera : #Covid19: Veneto, Liguria, Marche, Trento verso #zonagialla da lunedì. Questo l'indirizzo espresso dalla cabina di… - Open_gol : Il presidente di Regione ha introdotto nuove misure in anticipo rispetto al passaggio del Veneto in zona gialla -