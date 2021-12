Veneto, oltre 5.500 nuovi contagi in 24 ore e pressione sugli ospedali. Zaia: «Da domani mascherine anche all’aperto» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dati sui contagi tra i più alti di sempre in Veneto. La Regione anticipa quindi la prossima zona gialla con un’ordinanza di «principi e raccomandazioni» illustrata oggi dal presidente Luca Zaia. L’ordinanza entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi e sarà valida fino al 16 gennaio. «Al di fuori delle abitazioni la mascherina va usata subito, sempre all’aperto, ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni e i soggetti con patologie e disabilità», ha spiegato il presidente di Regione. Inoltre, gli operatori sanitari e socio-sanitari dovranno fare test anti Covid ogni 4 giorni (finora era ogni 10) indipendentemente dallo stato di vaccinazione. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.557 positivi al Coronavirus, per una incidenza del 5,1% sul totale dei tamponi effettuati (108.000). Si tratta tuttavia, ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dati suitra i più alti di sempre in. La Regione anticipa quindi la prossima zona gialla con un’ordinanza di «principi e raccomandazioni» illustrata oggi dal presidente Luca. L’ordinanza entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi e sarà valida fino al 16 gennaio. «Al di fuori delle abitazioni la mascherina va usata subito, sempre, ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni e i soggetti con patologie e disabilità», ha spiegato il presidente di Regione. In, gli operatori sanitari e socio-sanitari dovranno fare test anti Covid ogni 4 giorni (finora era ogni 10) indipendentemente dallo stato di vaccinazione. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.557 positivi al Coronavirus, per una incidenza del 5,1% sul totale dei tamponi effettuati (108.000). Si tratta tuttavia, ...

