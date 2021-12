Vende i suoi peti in un barattolo a 1300 euro: influencer guadagna 60mila euro IL POST (Di venerdì 17 dicembre 2021) Escamotage da influencer. Piuttosto bizzarra la trovata di Stephanie Matto , starlette televisiva di un noto reality show americano, '90 Days Fiancé', per guadagnare molti soldi. La giovane, dalle ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Escamotage da. Piuttosto bizzarra la trovata di Stephanie Matto , starlette televisiva di un noto reality show americano, '90 Days Fiancé', perre molti soldi. La giovane, dalle ...

Advertising

Gabriele885 : RT @flayawa: Non c’è da stupirsi se ci siamo ridotti a dover possedere un lasciapassare governativo per accedere ai diritti di cittadinanza… - ninoBertolino : RT @flayawa: Non c’è da stupirsi se ci siamo ridotti a dover possedere un lasciapassare governativo per accedere ai diritti di cittadinanza… - lucaisnardi : RT @flayawa: Non c’è da stupirsi se ci siamo ridotti a dover possedere un lasciapassare governativo per accedere ai diritti di cittadinanza… - Bob86591692 : RT @flayawa: Non c’è da stupirsi se ci siamo ridotti a dover possedere un lasciapassare governativo per accedere ai diritti di cittadinanza… - ArielLion00 : RT @flayawa: Non c’è da stupirsi se ci siamo ridotti a dover possedere un lasciapassare governativo per accedere ai diritti di cittadinanza… -