Veggie burger di zucca | cotolette golosissime e leggere al forno

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Idisonovegetariane,. Senza patate e senza uova, sono morbidissimi e delicati se cotti al, gustosi, ma sicuramente meno dietetici, se fritti. In questo secondo caso, passateli prima nell’uovo e nel pangrattato. Offriteli ai piccoli di casa per variare la loro alimentazione e introdurre questo ortaggio così ricco di proprietà e vitamine importanti per il loro benessere. Oppure presentateli ad una cena informale con gli amici di sempre come finger food o come secondo accompagnate da un’insalata di stagione. Li sorprenderete regalando loro un piatto sano e genuino. Se avanzano conservateli per un massimo di 4 giorni in frigorifero, oppure congelateli in buste alimentari, impilandoli uno sull’altro, ma isolati ...