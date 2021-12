VATICANO CONTRO LE ARMI MA PRO VACCINI. Ma gli Speculatori sono gli Stessi (Di venerdì 17 dicembre 2021) «Di fronte a una pandemia mondiale, alla gravità delle crisi sociali ed economiche e agli effetti sempre più gravi del cambiamento climatico globale, è scandaloso che le spese militari continuino ad aumentare, distogliendo potenziali risorse dall’affrontare povertà, disuguaglianza, ingiustizia, istruzione e salute». E’ il drammatico richiamo di monsignor John D. Putzer, incaricato d’affari ad interim … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) «Di fronte a una pandemia mondiale, alla gravità delle crisi sociali ed economiche e agli effetti sempre più gravi del cambiamento climatico globale, è scandaloso che le spese militari continuino ad aumentare, distogliendo potenziali risorse dall’affrontare povertà, disuguaglianza, ingiustizia, istruzione e salute». E’ il drammatico richiamo di monsignor John D. Putzer, incaricato d’affari ad interim … proviene da Database Italia.

