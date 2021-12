Variante Omicron, Ursula von der Leyen rivela: “Ha la potenzialità di ‘bucare’ i vaccini” (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Variante Omicron continua la sua corsa in Europa. Intanto in Italia la situazione dei contagi porta la Liguria nella lista delle Regioni che sono già passate in zona gialla. Le feste di Natale sono ormai a un passo e l’Italia ha abbandonato la situazione da totale zona bianca. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato nelle scorse ore la pericolosità della nuova Variante che ha catalizzato l’attenzione degli europei spiegando anche come influiscano i vaccini su di essa. Ursula von der Leyen sulla Variante Omicron Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo, ha voluto chiarire la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lacontinua la sua corsa in Europa. Intanto in Italia la situazione dei contagi porta la Liguria nella lista delle Regioni che sono già passate in zona gialla. Le feste di Natale sono ormai a un passo e l’Italia ha abbandonato la situazione da totale zona bianca. La presidente della Commissione Europea,von der, ha sottolineato nelle scorse ore la pericolosità della nuovache ha catalizzato l’attenzione degli europei spiegando anche come influiscano isu di essa.von dersullavon der, durante la conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo, ha voluto chiarire la ...

