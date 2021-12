Variante Omicron | ragazza di 22 anni contagiata in Campania | rientrata dalla Francia

Advertising

Adnkronos : Variante #Omicron, in Ue 'avanza a ritmo feroce e potrebbe 'bucare' i #vaccini'. Le parole di von der Leyen dopo il… - borghi_claudio : Eccesso di mortalità rispetto alla norma nella vaccinatissima e greenpassissima Olanda. La domanda è sempre quella:… - Agenzia_Ansa : Nel Regno Unito si registra un nuovo record di contagi da Covid con 88. 376 nuovi casi in 24 ore stando alle cifre… - infoitinterno : Variante Omicron: quanto contagia guariti e vaccinati - infoitinterno : Coronavirus, variante Omicron: dati su efficacia vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron

Identificata oggi nei laboratori dell' Izsm, l'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno, con sede a Portici, un altro casoin Campania, dopo quello di qualche settimana fa del manager casertano tornato dal Mozambico. Un intenso e costante lavoro di sequenziamento che l'Izsm sta conducendo in sinergia con l' ...di Margherita De Bac La curva cresce ma è ancora contenuta. Lacolpisce le vie respiratorie superiori "e in genere non causa polmoniti gravi" Che Natale sarà? "Abbiamo farmaci e vaccini, non aggiungo altro", è telegrafico Luca Richeldi, ...La protezione assicurata dal vaccino diminuisce già dopo 5 mesi, per questo Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza, suggerisce di ...Il Presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato un’ordinanza con la quale ha posto anticipatamente la Regione in zona gialla: le nuove limitazioni.