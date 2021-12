Variante Omicron Italia, Figliuolo: “Correre con terze dosi” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Variante Omicron in Italia, “per contrastarla Correre con terze dosi”. E’ quanto ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, oggi a Firenze dove ha visitato l’ospedale pediatrico Meyer, hub vaccinale anti Covid per i bambini fragili della fascia di età tra 5 e 11 anni. “Le dosi ci sono: devo confermare che oltre i 5,5 milioni di dosi già destinate alle Regioni, da oggi in avanti il 17, il 22 e il 29 ne affluiranno altre 5 milioni, di cui oltre la metà saranno dosi Pfizer. Ne arriveranno altre con continuità da gennaio in avanti per consentire di vaccinare i bambini senza problemi: la macchina organizzativa c’è e sta andando avanti”. “Ho detto qualche giorno fa che ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021)in, “per contrastarlacon”. E’ quanto ha detto il generale Francesco Paolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, oggi a Firenze dove ha visitato l’ospedale pediatrico Meyer, hub vaccinale anti Covid per i bambini fragili della fascia di età tra 5 e 11 anni. “Leci sono: devo confermare che oltre i 5,5 milioni digià destinate alle Regioni, da oggi in avanti il 17, il 22 e il 29 ne affluiranno altre 5 milioni, di cui oltre la metà sarannoPfizer. Ne arriveranno altre con continuità da gennaio in avanti per consentire di vaccinare i bambini senza problemi: la macchina organizzativa c’è e sta andando avanti”. “Ho detto qualche giorno fa che ...

Advertising

borghi_claudio : Eccesso di mortalità rispetto alla norma nella vaccinatissima e greenpassissima Olanda. La domanda è sempre quella:… - Agenzia_Ansa : Nel Regno Unito si registra un nuovo record di contagi da Covid con 88. 376 nuovi casi in 24 ore stando alle cifre… - Adnkronos : Variante #Omicron 'buca' #vaccini? Ciccozzi: 'Nessun dato scientifico'. - LuigiF97101292 : RT @DSant65: #Brusaferro: 'Ci aspettiamo crescita della #variante #Omicron, non siamo impermeabili' - beppeferri9649 : RT @ierogamos: La variante omicron arriva dall' Africa. La cosa più logica sarebbe chiudere i porti. E no! Non li chiuderanno. Chiuderanno… -