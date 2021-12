Variante Omicron Italia, Crisanti: “40mila casi a gennaio, virus diverso da Delta” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Circa 40mila contagi al giorno a gennaio in Italia per colpa della Variante Omicron. E’ lo scenario che delinea il professor Andrea Crisanti a Un giorno da pecora. “La Variante Omicron e la Variante Delta sono due virus diversi. Omicron è talmente differente che gli anticorpi sviluppati contro Delta non funzionano” contro la Variante Omicron. La nuova Variante “in Italia già c’è, bisogna solo darle il tempo di diffondersi. Non credo dovremo aspettare molto per documentare la prevalenza, in 4-6 settimane avrà un peso importante. Ha un vantaggio rispetto alla Variante ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Circacontagi al giorno ainper colpa della. E’ lo scenario che delinea il professor Andreaa Un giorno da pecora. “Lae lasono duediversi.è talmente differente che gli anticorpi sviluppati contronon funzionano” contro la. La nuova“ingià c’è, bisogna solo darle il tempo di diffondersi. Non credo dovremo aspettare molto per documentare la prevalenza, in 4-6 settimane avrà un peso importante. Ha un vantaggio rispetto alla...

borghi_claudio : Eccesso di mortalità rispetto alla norma nella vaccinatissima e greenpassissima Olanda. La domanda è sempre quella:… - Agenzia_Ansa : Nel Regno Unito si registra un nuovo record di contagi da Covid con 88. 376 nuovi casi in 24 ore stando alle cifre… - La7tv : #piazzapulita Il prof. Andrea Crisanti: 'La variante Omicron ha due fattori che la rendono pericolosa: capacità inf… - PuntoCriticoWeb : Siccome Omicron dà sintomi moderati e a breve sarà la variante più diffusa.. come possono mantenere il terrore? Co… - Matteo76216 : RT @mgmaglie: Per la columbia university: 'la variante omicron e' marcatamente resistente ai vaccini'...Ma che tocca sentire! -