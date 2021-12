Variante Omicron, Germania: “In arrivo ondata Covid mai vista prima” (Di venerdì 17 dicembre 2021) In Germania è in arrivo “una massiccia quinta ondata” di coronavirus “come non ne abbiamo mai viste prima” a causa della Variante Omicron. La previsione è del ministro della Sanità tedesco, secondo cui “dobbiamo presumere che l’ondata di Omicron che stiamo affrontando adesso, e che secondo me non possiamo prevenire, porrà una sfida enorme ai nostri ospedali, alle nostre terapie intensive e alla società nel suo complesso”. Una sfida maggiore di quelle che abbiamo visto finora, ha avvertito il ministro, citando quanto sta avvenendo nel Regno Unito. Sono 50.968 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Germania nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il Robert Koch Institute, l’organismo che monitora l’andamento della pandemia nel Paese, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Inè in“una massiccia quinta” di coronavirus “come non ne abbiamo mai viste” a causa della. La previsione è del ministro della Sanità tedesco, secondo cui “dobbiamo presumere che l’diche stiamo affrontando adesso, e che secondo me non possiamo prevenire, porrà una sfida enorme ai nostri ospedali, alle nostre terapie intensive e alla società nel suo complesso”. Una sfida maggiore di quelle che abbiamo visto finora, ha avvertito il ministro, citando quanto sta avvenendo nel Regno Unito. Sono 50.968 i nuovi contagi da coronavirus registrati innelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il Robert Koch Institute, l’organismo che monitora l’andamento della pandemia nel Paese, ...

