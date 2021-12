Variante Omicron ‘buca’ vaccini? Ciccozzi: “Nessun dato scientifico” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “I dati scientifici non dicono che la Variante Omicron” del covid buca i vaccini, “ma dicono che la terza dose è importante per la copertura. Come fa Ursula von der Lyen a dire una cosa del genere senza un dato scientifico che supporta questo”? Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, si sfoga con l’Adnkronos Salute dopo che la presidente della Commissione europea ha lanciato l’allarme affermando che Omicron “si sta diffondendo a un ritmo feroce e ha la potenzialità di ‘bucare’ i vaccini, almeno parzialmente”. “Sulla copertura vaccinale – sottolinea Ciccozzi – sono tutti concordi che con la terza dose dovremmo avere una buona ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) “I dati scientifici non dicono che la” del covid buca i, “ma dicono che la terza dose è importante per la copertura. Come fa Ursula von der Lyen a dire una cosa del genere senza unche supporta questo”? Massimo, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, si sfoga con l’Adnkronos Salute dopo che la presidente della Commissione europea ha lanciato l’allarme affermando che“si sta diffondendo a un ritmo feroce e ha la potenzialità di ‘bucare’ i, almeno parzialmente”. “Sulla copertura vaccinale – sottolinea– sono tutti concordi che con la terza dose dovremmo avere una buona ...

