Valentino Rossi, avete visto la sorella? E’ uno schianto (FOTO) (Di venerdì 17 dicembre 2021) La sorella di Valentino Rossi si chiama Clara e non ha mai avuto la passione del “Dottore”. La sua grande passione è la musica. Valentino Rossi (Getty Images)La carriera di Valentino Rossi è terminata da poco per quanto riguarda la MotoGP, ma il “Dottore” è già concentrato su quelle che saranno le sue pRossime sfide, in famiglia ed e nel motorsport. Nei pRossimi mesi, la fidanzata Francesca Sofia Novello lo renderà padre di una bambina, e si tratterà della prima paternità per il nove volte campione del mondo. Il pilota di Tavullia ha sempre avuto uno splendido rapporto con i suoi cari, a cominciare da papà Graziano e da mamma Stefania, i primi che lo hanno sempre supportato e spinto nella sua straordinaria vita di ... Leggi su chenews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ladisi chiama Clara e non ha mai avuto la passione del “Dottore”. La sua grande passione è la musica.(Getty Images)La carriera diè terminata da poco per quanto riguarda la MotoGP, ma il “Dottore” è già concentrato su quelle che saranno le sue pme sfide, in famiglia ed e nel motorsport. Nei pmi mesi, la fidanzata Francesca Sofia Novello lo renderà padre di una bambina, e si tratterà della prima paternità per il nove volte campione del mondo. Il pilota di Tavullia ha sempre avuto uno splendido rapporto con i suoi cari, a cominciare da papà Graziano e da mamma Stefania, i primi che lo hanno sempre supportato e spinto nella sua straordinaria vita di ...

Advertising

Eurosport_IT : 'È il mio idolo, non ha mai mollato. Quando uno ha passione, non conta l’età, vuole continuare a fare quello che fa… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi, primo test a Valencia con l'Audi R8 GT3 del team WRT #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - Stefanex92 : RT @Eurosport_IT: 'È il mio idolo, non ha mai mollato. Quando uno ha passione, non conta l’età, vuole continuare a fare quello che fa. È ca… - McNewbie1 : A team of Ogier, Valentino Rossi and Montoya. ?? - 361_magazine : Quanto ha guadagnato #ValentinoRossi negli anni #MotoGp -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi Copioli "Annata fantastica, Bagnaia e Morbidelli per dopo Rossi" ... nel corso di un'intervista all'Italpress, ripercorrendo la stagione che ha visto il ritiro di Valentino Rossi. "Ci sono i presupposti perchè Pecco Bagnaia possa ricevere un ipotetico testimone, ...

Gli sportivi italiani si sfidano sui social media ... arrivato al suo decimo anno di attività : Valentino Rossi, dopo 25 anni di carriera lascia la Moto GP ma conserva il primato di sportivo italiano più seguito con 30,9 milioni di follower totali tra ...

MotoGP. Matteo Flamigni e Valentino Rossi Moto.it Valentino Rossi, il ritiro Domenica a Valencia sarà l'ultima gara di Valentino in MotoGP e il pilota esprime un desiderio:... Nel venerdì di Valencia, ultimo Gran Premio di Rossi in MotoGP, Max Biaggi commenta il ritiro di... D ...

Valentino Rossi, avete visto la sorella? E’ uno schianto (FOTO) La sorella di Valentino Rossi si chiama Clara e non ha mai avuto la passione del "Dottore". La sua grande passione è la musica.

... nel corso di un'intervista all'Italpress, ripercorrendo la stagione che ha visto il ritiro di. "Ci sono i presupposti perchè Pecco Bagnaia possa ricevere un ipotetico testimone, ...... arrivato al suo decimo anno di attività :, dopo 25 anni di carriera lascia la Moto GP ma conserva il primato di sportivo italiano più seguito con 30,9 milioni di follower totali tra ...Domenica a Valencia sarà l'ultima gara di Valentino in MotoGP e il pilota esprime un desiderio:... Nel venerdì di Valencia, ultimo Gran Premio di Rossi in MotoGP, Max Biaggi commenta il ritiro di... D ...La sorella di Valentino Rossi si chiama Clara e non ha mai avuto la passione del "Dottore". La sua grande passione è la musica.