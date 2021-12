Vaccino e scuola, il ministero: 'È obbligatorio per tutti i lavoratori anche gli assenti' (Di venerdì 17 dicembre 2021) anche chi non è attualmente in servizio a deve vaccinarsi contro il . Una nuova circolare del ministero dell'Istruzione chiarisce come si devono comportare i presidi. E spiega che si deve procedere ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 dicembre 2021)chi non è attualmente in servizio a deve vaccinarsi contro il . Una nuova circolare deldell'Istruzione chiarisce come si devono comportare i presidi. E spiega che si deve procedere ...

Advertising

repubblica : 'Bambini, il vaccino si fa a scuola': così in Puglia è record di adesioni - FerrazPhoto : @GaspareCaj La vedo dura che un professore NON vaccinato entri a scuola... Se non erro il personale scolastico è ob… - semiramide_it : @Patriziapattys @dianacalibana Domani sapremo se sarà il nostro caso! Famiglia positiva che ha difficoltà a far far… - Antonel36628575 : @GaspareCaj Oggi è il 17/12, dal 15/12 non entra più nessuno senza vaccino. Come fa ad essere a scuola con tampone… - daZab_ : @ardigiorgio È UN radicale, a modo suo, non c'entra niente dove stanno i radicali,secondo me e x me da tutt'altra p… -