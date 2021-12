Vaccino Covid per bambini 0-5 anni: come funziona e quando arriva in Italia (Di venerdì 17 dicembre 2021) E’ in arrivo anche per i più piccoli il Vaccino antiCovid. Dopo la fascia 5-11 anni sarà il turno anche per la 0-5 anni, lo annuncia Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, parlando a Unomattina su Rai1: «Confidiamo che già entro fine marzo prossimo possa arrivare anche il Vaccino per i più piccoli. Attendiamo con grande fiducia il lavoro della scienza, che ogni giorno ci mette a disposizione le armi giuste per contrastare la pandemia». Vaccino bimbi 0-5 anni: le parole di Giorgio Palù Così si è espresso il presidente dell’AIFA, Giorgio Palù, parlando a Live In Courmayeur, Sky Tg24: «Le due aziende principali, Pfizer e Moderna, stanno facendo la sperimentazione nei più piccini, credo sarà questione di qualche mese. È verosimile avere i primi dati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 dicembre 2021) E’ in arrivo anche per i più piccoli ilanti. Dopo la fascia 5-11sarà il turno anche per la 0-5, lo annuncia Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, parlando a Unomattina su Rai1: «Confidiamo che già entro fine marzo prossimo possare anche ilper i più piccoli. Attendiamo con grande fiducia il lavoro della scienza, che ogni giorno ci mette a disposizione le armi giuste per contrastare la pandemia».bimbi 0-5: le parole di Giorgio Palù Così si è espresso il presidente dell’AIFA, Giorgio Palù, parlando a Live In Courmayeur, Sky Tg24: «Le due aziende principali, Pfizer e Moderna, stanno facendo la sperimentazione nei più piccini, credo sarà questione di qualche mese. È verosimile avere i primi dati ...

