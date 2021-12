Vaccino covid 2-5 anni rallenta, Pfizer studia terza dose per bambini (Di sabato 18 dicembre 2021) Ipotesi terza dose per il Vaccino covid che Pfizer sta testando per i bambini della fascia 2-5 anni e deve valutare una strategia alternativa per centrare l’obiettivo. Nel trial del Vaccino per i bimbi più piccoli, come evidenzia il New York Times, le due dosi da 3 microgrammi – un decimo rispetto alla dose somministrata agli adulti – hanno prodotto una risposta immunitaria nella fascia 6 mesi-2 anni, con risultati comparabili a quelli ottenuti dal Vaccino per i 16-25enni. Nella fascia dei bambini di età tra i 2 e i 5 anni, però, non è accaduto lo stesso. Pfizer e BioNTech, quindi, pensano al ‘piano B’ e valutano la sperimentazione di una ... Leggi su italiasera (Di sabato 18 dicembre 2021) Ipotesiper ilchesta testando per idella fascia 2-5e deve valutare una strategia alternativa per centrare l’obiettivo. Nel trial delper i bimbi più piccoli, come evidenzia il New York Times, le due dosi da 3 microgrammi – un decimo rispetto allasomministrata agli adulti – hanno prodotto una risposta immunitaria nella fascia 6 mesi-2, con risultati comparabili a quelli ottenuti dalper i 16-25enni. Nella fascia deidi età tra i 2 e i 5, però, non è accaduto lo stesso.e BioNTech, quindi, pensano al ‘piano B’ e valutano la sperimentazione di una ...

Advertising

DavidPuente : Il video mostra un bambino americano danneggiato dal vaccino anti Covid di Pfizer? No! Attenzione alla campagna No… - Adnkronos : #Google licenzia i dipendenti senza #vaccino: “Niente puntura, niente lavoro”. #Covid. - MediasetTgcom24 : L'Oms approva in emergenza il vaccino indiano Covovax #covid - AlfioSerafico : RT @AlessandraOdri: Non fa una piega....?????? #COVID19 #covid #vaccino - curciofabio21 : RT @cronaca_di_ieri: 16/12/21 Il cestista USA Richard Harward ha annunciato il ritiro martedì 14 dicembre per un problema cardiaco dopo il… -