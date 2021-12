Vaccino anti covid, richiamo con dose ridotta anche per i bambini che compiono 12 anni [CIRCOLARE] (Di venerdì 17 dicembre 2021) richiamo con dose ridotta anche per i bambini che compiono 12 anni, entrando quindi in teoria nella fascia con dose da adulti, dopo la somministrazione della prima dose. Lo stabilisce il ministero della Salute in una CIRCOLARE a firma del direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza. L'articolo Vaccino anti covid, richiamo con dose ridotta anche per i bambini che compiono 12 anni CIRCOLARE . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 dicembre 2021)conper iche12, entrando quindi in teoria nella fascia conda adulti, dopo la somministrazione della prima. Lo stabilisce il ministero della Salute in unaa firma del direttore generale della Prevenzione GiRezza. L'articoloconper iche12

