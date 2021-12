Vaccino ai bambini, seconda dose a chi compie 12 anni dopo la prima: il chiarimento del Ministero della Salute (Di venerdì 17 dicembre 2021) Poche ore dopo l’avvio della campagna vaccinale anti Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni, arriva un chiarimento del Ministero della Salute sulle somministrazioni della seconda dose ai minori che compiranno 12 anni dopo la prima. La precisazione contenuta nella circolare sulle indicazioni di utilizzo del Vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età in questione. Vaccino bambini, come funziona la seconda dose a chi compie 12 anni dopo la prima Ieri il via alle vaccinazioni anti ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Poche orel’avviocampagna vaccinale anti Covid per idai 5 agli 11, arriva undelsulle somministrazioniai minori che compiranno 12la. La precisazione contenuta nella circolare sulle indicazioni di utilizzo delComirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età in questione., come funziona laa chi12laIeri il via alle vaccinazioni anti ...

