Vaccino 5-11 anni, "richiamo ridotto per chi compie 12 anni dopo prima dose" (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ai fini del completamento del ciclo primario di Vaccino nella fascia di età 5-11 anni "si rappresenta che nei bambini che compiranno il dodicesimo anno di età dopo aver ricevuto una prima dose di Vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) nella formulazione da 10 mcg/dose in 0,2 mL, è possibile completare il ciclo primario di vaccinazione, nel rispetto delle tempistiche previste, somministrando una seconda dose di Vaccino con la stessa formulazione della prima dose". Lo precisa la circolare del ministero della Salute firmata dal direttore della Prevenzione Gianni Rezza sui chiarimenti in merito alle indicazioni di utilizzo ...

