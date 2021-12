Vaccini 5-11 anni, Crisanti: “Visti i dati, sono sicuri” (Di venerdì 17 dicembre 2021) I Vaccini anti covid nei bimbi dai 5 agli 11 anni sono “sicuri” e “parlo dopo aver visto i dati”. Lo spiega il virologo Andrea Crisanti, ospite oggi di ‘Agorà’ su Rai Tre. Per Crisanti, “i luoghi oggi più a rischio contagio Covid sono “i mezzi pubblici, e andrebbero rese obbligatorie le mascherine Ffp2, i ristoranti, le discoteche e poi la scuola. Ma ora per la scuola abbiamo la vaccinazione e sono convinto che è sicura, io non mi sono spostato di un millimetro sui Vaccini anti-Covid: parlo dopo aver visto i dati che sono molto confortati, nessun effetto collaterale se non un po’ di mal di testa”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ianti covid nei bimbi dai 5 agli 11” e “parlo dopo aver visto i”. Lo spiega il virologo Andrea, ospite oggi di ‘Agorà’ su Rai Tre. Per, “i luoghi oggi più a rischio contagio Covid“i mezzi pubblici, e andrebbero rese obbligatorie le mascherine Ffp2, i ristoranti, le discoteche e poi la scuola. Ma ora per la scuola abbiamo la vaccinazione econvinto che è sicura, io non mispostato di un millimetro suianti-Covid: parlo dopo aver visto ichemolto confortati, nessun effetto collaterale se non un po’ di mal di testa”. L'articolo proviene da Italia Sera.

