Vaccinazioni bambini, Costa: "Under 5 verso marzo - aprile" (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le somministrazioni di vaccini ai bambini Under 5 potrebbero iniziare verso marzo - aprile , lo ha affermato il sottosegretario alla salute Andrea Costa al Sky Tg24. Intanto nel primo giorno di ...

borghi_claudio : La questione relativa alle vaccinazioni dei bambini sta tutta in questo mio intervento che risale a giugno. - zazoomblog : Vaccinazioni bambini Costa: Inizieranno verso marzo - aprile - #Vaccinazioni #bambini #Costa: - fuscomarina : @stanislav_nizzi Restano a casa senza stipendio Tu come lo definiresti un obbligo? Non c'è una multa come la manca… - AzeglioS : RT @LucioMalan: 120 bambini ricoverati in una provincia del Vietnam dopo il vaccino Pfizer anti Covid. Vaccinazioni sospese. Ma non facciam… - Lurlooo : Individuato il costume da clown che verrà indossato durante le vaccinazioni ai bambini: -