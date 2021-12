Vaccinare i poveri non sarà la soluzione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ve la racconto esattamente come l’ho vissuta in diretta. Mercoledì notte, essendomi addormentato come da prassi davanti alla tv accesa, sono stato svegliato di soprassalto da una cagata pazzesca in puro stile fantozziano. Tito Boeri è l’autore di questa straordinaria performance, tale da riportarmi nel mondo reale in un nano secondo. Nel presentare il suo ultimo libro, Si vax, il noto economista milanese, ospite in collegamento video di Tg3 Linea Notte, condotto da Maurizio Mannoni, ha esposto la sua stupefacente ricetta per sconfiggere definitivamente il Sars-Cov-2. Partendo da una stima, a mio avviso altrettanto fantozziana, del Fondo Monetario Internazionale, l’ex presidente dell’Inps dichiara: “Per ogni nuova variante l’economia mondiale soffrirebbe la perdita di circa 4 trilioni e mezzo di dollari (4.500 miliardi). Questo ci dice anche che i Paesi avanzati avrebbero immediatamente ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ve la racconto esattamente come l’ho vissuta in diretta. Mercoledì notte, essendomi addormentato come da prassi davanti alla tv accesa, sono stato svegliato di soprassalto da una cagata pazzesca in puro stile fantozziano. Tito Boeri è l’autore di questa straordinaria performance, tale da riportarmi nel mondo reale in un nano secondo. Nel presentare il suo ultimo libro, Si vax, il noto economista milanese, ospite in collegamento video di Tg3 Linea Notte, condotto da Maurizio Mannoni, ha esposto la sua stupefacente ricetta per sconfiggere definitivamente il Sars-Cov-2. Partendo da una stima, a mio avviso altrettanto fantozziana, del Fondo Monetario Internazionale, l’ex presidente dell’Inps dichiara: “Per ogni nuova variante l’economia mondiale soffrirebbe la perdita di circa 4 trilioni e mezzo di dollari (4.500 miliardi). Questo ci dice anche che i Paesi avanzati avrebbero immediatamente ...

Advertising

myrtamerlino : Solo 15 Paesi africani su 54 hanno superato il 10% di vaccinazioni. Proprio lì dove è nata #Omicron. Come pensiamo… - fanpage : Variante #Omicron:'Siamo di fronte a uno tsunami di contagi', l'avvertimento dell'OMS - zazoomblog : Vaccinare i poveri non sarà la soluzione - #Vaccinare #poveri #soluzione - _senzatesta : @papadia_papadia Si… lo 0,4% dei morti Su 3 milioni 11mila. Nei paesi poveri, in via di sviluppo. Voi non capite ch… - Marilen11936584 : RT @AlessioCantoni1: @Tg3web Malone,inventore della terapia mRNA,sconsiglia vivamente di vaccinare bambini e questi idioti portano i loro f… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinare poveri Covid, Oms approva in emergenza il vaccino indiano Covovax Vaccini anche per i Paesi più poveri e per le persone in difficioltà. L'Organizzazione mondiale della Sanità ha annunciato di aver ...il che permetterà di rafforzare gli sforzi fatti per vaccinare più ...

Le precauzioni necessarie oltre ai vaccini e le altre notizie sul virus ... tuttavia solo il 7,5 per cento della popolazione dei paesi poveri ha ricevuto almeno una dose del ... ha specificato, prima di ricordare che 41 paesi non sono ancora riusciti a vaccinare il 10 per ...

Vaccinare i poveri o non ne usciremo La Stampa Tutte le precauzioni oltre ai vaccini e le altre notizie sul virus Riguardo alle vaccinazioni Our world in data indica che il 56,5 per cento della popolazione mondiale ha ricevuto almeno una dose di vaccino; tuttavia solo il 7,5 per cento della popolazione dei paesi ...

Covid, Oms approva in emergenza il vaccino indiano Covovax Vaccini anche per i Paesi più poveri e per le persone in difficioltà. L'Organizzazione mondiale della Sanità ha annunciato di aver approvato l'omologazione d'emergenza del vaccino anti-Covid indiano C ...

Vaccini anche per i Paesi piùe per le persone in difficioltà. L'Organizzazione mondiale della Sanità ha annunciato di aver ...il che permetterà di rafforzare gli sforzi fatti perpiù ...... tuttavia solo il 7,5 per cento della popolazione dei paesiha ricevuto almeno una dose del ... ha specificato, prima di ricordare che 41 paesi non sono ancora riusciti ail 10 per ...Riguardo alle vaccinazioni Our world in data indica che il 56,5 per cento della popolazione mondiale ha ricevuto almeno una dose di vaccino; tuttavia solo il 7,5 per cento della popolazione dei paesi ...Vaccini anche per i Paesi più poveri e per le persone in difficioltà. L'Organizzazione mondiale della Sanità ha annunciato di aver approvato l'omologazione d'emergenza del vaccino anti-Covid indiano C ...