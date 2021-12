Usa: Covid cancella show teatrali a New York, Broadway trema (Di venerdì 17 dicembre 2021) Omicron chiude molti spettacoli di Broadway, che trema davanti allo spettro di una chiusura generalizzata. Diverse produzioni sono state costrette negli ultimi giorni a cancellare i loro show per casi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Omicron chiude molti spettacoli di, chedavanti allo spettro di una chiusura generalizzata. Diverse produzioni sono state costrette negli ultimi giorni are i loroper casi ...

Advertising

borghi_claudio : Oibò... in USA ci stanno ripensando sui medici non vaccinati e a qualcuno è venuto il lievissimo sospetto che un me… - Corriere : Covid, Usa ai viaggiatori: «Evitate di andare in Italia» - FabioADItalia1 : USA: i CDC riferiscono di aver ricevuto segnalazioni di otto casi di miocardite in bimbi tra i 5 e gli 11 anni dopo… - KatRinakor : RT @andvaccaro: I dipendenti Apple restano in smart working: rientro a data da destinarsi e bonus da 1.000 euro per tutti - Open https://t.… - NonnaMaria15 : RT @freedoom191: -