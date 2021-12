Uomini e Donne, “siete gelosi di Andrea Nicole?”: rissa fuori dallo studio (Di venerdì 17 dicembre 2021) “E non finisce qui”, direbbe il grande Corrado. La storia prosegue, va avanti. A Uomini e Donne Gianni Sperti viene attaccato dall’amico di Andrea Nicole. “Sei un frustrato”, dice il ragazzo. E nel pomeriggio di Canale 5 va in onda un vero e proprio fuoriprogramma. Alta tensione, che arriva alle stelle. Andrea Nicole e Ciprian Leggi su omgossip.myblog (Di venerdì 17 dicembre 2021) “E non finisce qui”, direbbe il grande Corrado. La storia prosegue, va avanti. AGianni Sperti viene attaccato dall’amico di. “Sei un frustrato”, dice il ragazzo. E nel pomeriggio di Canale 5 va in onda un vero e proprioprogramma. Alta tensione, che arriva alle stelle.e Ciprian

Advertising

fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - elenabonetti : Le politiche familiari sono efficaci se stabili nel tempo e attivano processi che accompagnano gli investimenti e i… - zazoomblog : Uomini e Donne: chi è Luca la non scelta di Roberta? Cognome età ristorante lavoro Instagram - #Uomini #Donne:… - HarDoctor : Storie di donne coraggiose e di uomini che restano: torna #afiancodelcoraggio, il Premio che dà voce ai racconti “a… -