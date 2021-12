Uomini e Donne, Maria De Filippi annuncia il nuovo tronista: ecco chi è (Di venerdì 17 dicembre 2021) Colpo di scena durante la registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta giovedì 16 dicembre. Dalla pagina Instagram chiamata “Uomini e Donne Classico e Over” è trapelata una notizia alquanto interessante che fa riferimento al nuovo tronista del programma. A quanto pare, Maria De Filippi ha deciso di spiazzare tutti chiedendo alla non scelta di Roberta di sedere sulla sedia rossa. Vediamo tutto quello che è accaduto. Maria chiede a Luca di diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne A Uomini e Donne le novità non mancano mai, proprio in queste ore è trapelata una notizia inerente il trono classico. Andrea Nicole e Roberta hanno ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 17 dicembre 2021) Colpo di scena durante la registrazione diche si è tenuta giovedì 16 dicembre. Dalla pagina Instagram chiamata “Classico e Over” è trapelata una notizia alquanto interessante che fa riferimento aldel programma. A quanto pare,Deha deciso di spiazzare tutti chiedendo alla non scelta di Roberta di sedere sulla sedia rossa. Vediamo tutto quello che è accaduto.chiede a Luca di diventare ildile novità non mancano mai, proprio in queste ore è trapelata una notizia inerente il trono classico. Andrea Nicole e Roberta hanno ...

Advertising

fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - elenabonetti : Le politiche familiari sono efficaci se stabili nel tempo e attivano processi che accompagnano gli investimenti e i… - telodogratis : Uomini e donne, colpo di scena: Luca Saladino sarà il nuovo tronista - telodogratis : Uomini e Donne, chi è Matteo Ranieri: dal lavoro ai tatuaggi fino alla storia con Sophie Codegoni -