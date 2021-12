Uomini e Donne: Luca Salatino è il nuovo tronista (Di venerdì 17 dicembre 2021) Luca Salatino Anche se nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata ieri è stato scartato da Roberta Giusti, Luca Salatino continuerà ad essere uno dei protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi. Il 29enne romano è infatti il nuovo tronista del programma. Stando a quanto è stato segnalato da Il Vicolo Delle News, Maria ha chiesto infatti a Luca se gli andasse di “salire” sul trono appena Roberta l’ha scartato in favore di Samuele Carniani. Il pugile e chef, nonostante la delusione scaturita dal no della ragazza, ha dunque accettato la proposta della De Filippi e, d’ora in poi, cercherà una nuova compagna nel corso della trasmissione pomeridiana di Canale 5. Luca affiancherà quindi Matteo ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 17 dicembre 2021)Anche se nel corso della puntata diregistrata ieri è stato scartato da Roberta Giusti,continuerà ad essere uno dei protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi. Il 29enne romano è infatti ildel programma. Stando a quanto è stato segnalato da Il Vicolo Delle News, Maria ha chiesto infatti ase gli andasse di “salire” sul trono appena Roberta l’ha scartato in favore di Samuele Carniani. Il pugile e chef, nonostante la delusione scaturita dal no della ragazza, ha dunque accettato la proposta della De Filippi e, d’ora in poi, cercherà una nuova compagna nel corso della trasmissione pomeridiana di Canale 5.affiancherà quindi Matteo ...

